Melania Trump est heureuse de sa visite du Musée… Magrutte

La First Lady américaine Melania Trump, épouse du président des États-Unis Donald Trump, a visiblement été ravie de ses quelque 30 heures passées en Belgique à l’occasion de sa visite, en compagnie de son mari, à Bruxelles. En marge du sommet de l’OTAN, la Première dame des États-Unis était ainsi conviée avec plusieurs conjoints des chefs d’État alliés de l’OTAN pour une visite du Musée Magritte, d’un boutique de la célèbre maroquinerie Delvaux et une ballade dans les Serres royales de Laeken.

L’épouse du 45e président américain Donald Trump a ainsi partagé son enthousiasme après son passage à l’hôpital universitaire des enfants reine Fabiola, sa rencontre avec une délégation de Child Focus, mercredi, et sa visite au musée Magritte dans le cadre du programme proposé aux conjoints des chefs d’Etat et de gouvernement présents à la réunion spéciale de l’Otan.

Sur son compte @Flotus (pour First Lady of the United States), Melania Trump évoque une « visite formidable du ‘museummagrutte' », s’agissant d’une possible confusion dans le nom du célèbre peintre surréaliste belge ou d’une simple faute de frappe. L’ex-mannequin d’origine slovène a également encouragé la « collaboration dans la lutte contre l’exploitation des enfants » et remercié le personnel de l’ambassade des États-Unis. « @Potus (pour President of the United States, NDLR) et moi-même sommes heureux d’avoir pu rencontrer les familles du personnel de l’ambassade américaine à Bruxelles. Merci pour votre travail au nom des Etats-Unis », a-t-elle écrit dans un dernier tweet posté sur le réseau social. (Gr.I., avec Belga)

.@POTUS & I were happy to greet the families of those who work at the #American embassy in #Brussels. Thank u for your work on behalf USA! — Melania Trump (@FLOTUS) 25 mai 2017