Matz Sels voit Anderlecht comme une étape avant de revenir en Premier League

Matz Sels, prêté par Newcastle à Anderlecht pour la saison prochaine, a été présenté jeudi midi. « Pour moi comme pour Anderlecht, ce défi arrivait au moment opportun. Cependant, mon but est toujours d’évoluer en Premier League », a expliqué le portier belge au Stade Constant Vanden Stock.

« Je suis venu ici pour jouer, dans l’optique de gagner ma place pour le Mondial 2018 en Russie », a ajouté Sels. « Je veux revenir à mon meilleur niveau et disputer une bonne campagne de Ligue des Champions. Anderlecht et moi-même avons trouvé un terrain d’entente. J’ai dû mettre un peu d’eau dans mon vin en ce qui concerne mon salaire mais ce n’est pas le plus important. » Sels n’a disputé que 14 rencontres toutes compétitions confondues pour les ‘Magpies’ la saison dernière.

D’abord titulaire, le Belge de 25 ans n’a pas joué une seule rencontre en championnat en 2017, devant se contenter de trois rencontres en FA Cup. « J’ai une année compliquée derrière moi, c’est vrai. Mais je ne considère pas pour autant mon transfert à Newcastle comme raté. J’ai beaucoup appris et je suis désormais un meilleur gardien que celui que j’étais à Gand. Si je n’ai pas joué, c’était le choix de l’entraîneur. Mon objectif reste d’évoluer en Premier League. C’est pour ça que je suis ici pour une seule saison. Je veux prouver que j’ai les capacités pour être titulaire dans une équipe de l’élite en Angleterre. » Pour René Weiler, la venue de Sels est une très bonne nouvelle étant donné la blessure au dos de Frank Boeckx, titulaire la saison dernière. « Je n’ai pas encore eu de contact avec M. Weiler », a raconté Sels. « Mais apparemment, il me voulait vraiment. C’est en tout cas ce que j’ai entendu de différentes sources. J’avais d’autres options qu’Anderlecht mais le club bruxellois a toujours eu ma préférence », a ponctué le Belge de 25 ans. (Belga)