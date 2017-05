Marie-Françoise et Gérard, tombés amoureux dans leur maison de repos, se sont mariés

Une belle histoire à la maison de repos Les Acacias, à Molenbeek. Marie-Françoise et Gérard, pensionnaires de la maison de repos, ont décidé de s’unir par les liens du mariage à l’âge de 65 et 68 ans. Les deux pensionnés sont tombés amoureux dans l’établissement et ont finalement décidé il y a six mois de se marier. C’est Gérard qui a fait le premier pas en demandant à Marie-Françoise si elle souhaitait porter la bague au doigt.

Le personnel du home a accepté d’organiser ce mariage en emmenant le couple à l’hôtel de ville de Molenbeek avant d’organiser une petite fête à la maison de repos. Et dans quelques semaines, Marie-Françoise et Gérard couleront des jours heureux dans une chambre commune, que la maison de repos leur a confectionné. Et pas de voyage de noces en vue : le couple a simplement demandé au personnel s’il pouvait les emmener… dans un restaurant chinois.