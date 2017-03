Manuela Varrasso (ONG Plan Belgique) : « La grossesse précoce chez les filles de moins de 18 ans est la deuxième cause de mortalité »

La conférence internationale « She Decides » dont l’objectif est de pallier l’arrêt des subsides américains pour les ONG qui oeuvrent en matière de planning familial, a rapporté 181 millions d’euros. Cela ne compensera pas les 600 millions perdus du côté américain, mais c’est déjà un espoir. Manuela Varrasso, responsable de la communication au sein de l’ONG « Plan Belgique » souligne que « La grossesse précoce chez les jeunes filles de moins de 18 ans est la deuxième cause de mortalité « . Si les subsides manquent, il y aura donc plus de décès, selon Madame Varrasso.

