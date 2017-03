Manque de place en IPPJ : un adolescent de 15 ans impliqué dans une série de vols à nouveau remis en liberté

Un adolescent de 15 ans impliqué dans au moins onze vols avec violence, qui avait été interpellé une première fois dimanche dernier avant d’être remis en liberté le lendemain faute de place en IPPJ (Institutions publiques de protection de la jeunesse), avait une nouvelle fois été intercepté mardi après avoir commis un vol. Toujours par manque de place en IPPJ, le jeune a à nouveau été remis en liberté, a indiqué mercredi le parquet.

Depuis la mi-janvier, une bande de jeunes sévit dans les environs des gares de Linkebeek et d’Uccle où elle force ses victimes à lui remettre leur argent et biens de valeurs. Selon la police, ces jeunes auraient commis au moins onze faits similaires. Alors que la police locale de Rhode-Saint-Genèse était sur la trace de la bande, elle est parvenue, dans la nuit de dimanche, à intercepter un des auteurs. Il s’agissait d’un adolescent, âgé de 15 ans, signalé à rechercher, interpellé en flagrant délit après avoir commis un vol avec violence dans la rue des Tanneurs à Bruxelles. Six victimes d’Uccle et de Linkebeek ont formellement reconnu le jeune. Ce dernier est en aveu pour certains faits mais pas pour tous. Pour la deuxième fois en l’espace d’une semaine,il a été remis en liberté faute de place en IPPJ (Belga)