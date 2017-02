Manifestations pour la venue du Vice-Président US Pence

« Bar Bahar » raconte un choc des cultures: celle de Nour, voilée et conservatrice, et celle de Leïla et Salma, jeunes Arabes israéliennes qui font les 400 coups dans l’anonymat de Tel-Aviv. Mais le vrai choc, sa réalisatrice l’a ressenti quand on l’a menacée de mort. … lire plus

Belga