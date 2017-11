Manifestation pour la régularisation des sans-papiers le 12 novembre prochain

La Coordination des sans-papiers de Belgique réunie en plateforme avec le Ciré, la CSC, la FGTB, le MRAX et SOS Migrants, appelle à manifester le 12 novembre prochain à Bruxelles pour la régularisation des sans-papiers.

Ces personnes doivent être intégrées dans l’Etat belge, demandent ces associations. Elles invitent les Belges à se réunir pour réclamer plus particulièrement la fermeture des centres fermés, la liberté de circulation, l’arrêt de l’expulsion et de la criminalisation des sans-papiers ainsi que le respect de leurs droits fondamentaux comme l’accès aux soins médicaux et à l’éducation et l’application des droits de l’enfant.

« L’effondrement des frontières en Europe avait donné à tous l’espoir de l’accessibilité des droits. Depuis 2014, nous vivons au contraire chaque jour une régression des droits. En Belgique, au nom de la sécurité nationale, les libertés de tous sont en péril et celles des migrants sans papiers le sont davantage. Les politiques migratoires actuelles, à l’égard des sans-papiers mais aussi des réfugiés et des personnes sur les routes de l’exil ou aux frontières, sont inacceptables », déplore la Coordination des sans-papiers de Belgique.

« Le gouvernement belge se radicalise dans la répression des sans-papiers, lesquels savent que l’hostilité envers les migrants n’est pas l’affaire de la population belge mais d’une seule personne: Theo Franken (le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration). Les sans-papiers demandent et attendent que les Belges donnent un signal fort en montrant qu’ils ne sont pas d’accord avec la politique de nettoyage brutal de Theo Franken. Il est temps d’exiger une politique d’asile et migration apaisée respectueuse de l’humain. »

La manifestation débutera le 12 novembre prochain à 14h00 à la gare du Nord.

Belga