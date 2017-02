Manifestation des travailleurs sociaux contre la levée du secret professionnel

Plus de 500 personnes se sont rassemblées jeudi, à partir de 13H30, devant le palais de justice de Bruxelles pour s’opposer à la levée du secret professionnel dans le contexte terroriste. Quelques opposants se sont par la suite rendus symboliquement devant le Parlement fédéral, où la proposition de loi de la N-VA, soutenue par le MR, l’Open VLD, le CD&V et le cdH, sera discutée dans l’après-midi.

« Le silence a du sens »

Les manifestants ont respecté des moments de silence avec un doigt sur la bouche, des pancartes portaient le message « Le silence a du sens » et plusieurs discours ont été prononcés. Cette mobilisation a été initiée par le mouvement « École en colère » et le réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté avec le soutien de nombreuses associations, de syndicats, de plusieurs écoles sociales, du Comité de Vigilance en Travail social ainsi que de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) à l’origine d’un « front peu commun » visant à faire réfléchir les parlementaires sur ce texte.

Fin de la relation de confiance avec les allocataires sociaux

Des présidents de CPAS, des représentants universitaires, des travailleurs sociaux du secteur de l’aide à la jeunesse ainsi que des membres de la justice et du secteur médical étaient présents. « Un cadre légal existe déjà pour lever le secret dans différents cas de figure, par exemple quand des personnes sont en danger », remarque Vanessa De Greef, vice-présidente de la LDH. « La proposition vise à le lever automatiquement et même à demander aux travailleurs sociaux de dénoncer activement tout indice sérieux qui serait lié à des suspicions terroristes. Il faut être formé pour cela et leur rôle en serait fondamentalement modifié. On porte ici atteinte à la relation de confiance avec les allocataires sociaux. Les trois fédérations de CPAS ont signé un courrier en octobre pour attirer l’attention des parlementaires sur le fait que la proposition de loi concernait des infractions à signaler aux Parquets, autres que celles relevant du terrorisme ». La LDH souligne par ailleurs l‘atteinte au respect de la vie privée, mais aussi aux droits à la sécurité et l’aide sociale.

Un projet de loi jugé contre-productif

Vanessa De Greef estime également que les propositions législatives en matière de lutte contre le terrorisme « se trompent de cible. Les moyens utilisés ne sont pas appropriés, sont disproportionnés et ne semblent pas efficaces. Surveiller tous les allocataires sociaux ne fera pas avancer la lutte contre le terrorisme. Il serait plus intéressant de suivre les personnes reportées à surveiller, et pour lesquelles on n’arrive pas à déployer des moyens suffisants.

Le recteur de l’ULB Yvon Englert a adressé une lettre au premier ministre pour porter ces revendications.

