Manifestation de la diaspora africaine pour réclamer la destitution de Miss Belgique

Une vingtaine de personnes issues de la diaspora africaine se sont rassemblées mercredi à partir de 13H00 devant le Comité national Miss Belgique, situé rue de Dilbeek à Berchem-Sainte-Agathe, pour réclamer la destitution de la nouvelle Miss Belgique 2017, Romanie Schotte.

Les manifestants dénoncent la publication sur le réseau social Instagram d’un commentaire avec un émoticône en forme d’excrément, en rapport avec un homme de couleur noir à l’arrière-plan d’une de ses photos. Ils ajoutent qu’elle aurait dû refuser l’usage du terme « nègre », employé par la personne à qui elle répondait dans ce message. Si cette publication est préalable à son élection, les manifestants estiment que son statut de Miss exige de représenter des valeurs démocratiques au nom de la Belgique et non de légitimer des propos racistes. Selon Magaly Nkento, organisatrice du rassemblement, « la Belgique, c’est aussi des cultures et des origines multiples. Si on la laisse faire, qu’est-ce qu’elle dira de la Belgique et de l’Europe ? » Mme Nkento refuse par ailleurs les justifications données par Romanie Schotte, qu’elle considère comme des attitudes communes pour banaliser le racisme. « Elle s’est expliquée en disant que c’était une crème glacée au chocolat et non un émoticône « caca », mais c’est prendre les gens pour des imbéciles. » Les manifestants assurent qu’ils continueront à contacter le Comité pour réclamer sa destitution. Ils appellent Romanie Schotte à démissionner et à présenter des excuses pour propos racistes et humiliants. (Belga)