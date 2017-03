Après « Tournée Minérale », 28 jours sans alcool, voici « 40 jours sans viande et sans poisson« . Le magazine #M s’est intéressé à l’opération qui concerne plutôt une diminution de la consommation de viande et de poisson, et non l’abstinence absolue. En matière de consommation de viande, Magali Jacobs, diététicienne, considère que « le risque accru du cancer, notamment du colon, concerne surtout la consommation de viande transformée; la charcuterie et les viandes de friterie ».