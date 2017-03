Macrocosmos : concert féerique du Brussels Philarmonic au planétarium

Ce n’est pas seulement un concert de musique classique mais un véritable voyage spatial qui aura lieu ce soir au planétarium de Bruxelles. Les musiciens du Brussels Philarmonic reprendront des morceaux de Strauss, de Bach ou encore de Mozart et des images spectaculaires seront projetées en même temps sur l’immense écran coupole du planétarium. Les spectateurs pourront admirer les étoiles, les planètes et la galaxie mais aussi des vidéos plus abstraites, créations originales de deux vidéastes, conçues spécialement pour accompagner la musique.

Deux concerts sont donnés ce soir à 19h et à 21h. Le concept a été un véritable succès, toutes les places sont vendues et 500 personnes sont attendues ce soir.