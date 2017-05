L’Union belge de football affirme ne pas être au courant d’un éventuel déménagement

L’Union belge de football (URBSFA) a indiqué mercredi prendre acte des plans de la Ville de Bruxelles visant à construire une piste d’athlétisme à l’endroit où se trouve pour le moment son siège, dans le cadre du projet immobilier Neo. Pour le moment, aucune demande officielle de déménagement ne lui est toutefois parvenue, a-t-elle précisé. Une telle démarche ne se préparera qu’une fois que la Ville de Bruxelles aura officiellement mis l’Union belge au courant de ses intentions, explique Pierre Cornez, porte-parole de l’URBSFA.

Dans une troisième et dernière phase du projet Néo sur le plateau du Heysel, il apparaît que la Ville voudrait exproprier l’Union belge afin d’implanter sur le même site une nouvelle piste d’athlétisme pour le Royal Excelsior Brussels, écrivait Sport/Foot Magazine dans son édition de mercredi. La « Maison de Verre », située avenue Houba de Strooper, est le siège principal de l’URBSFA depuis 1989. La fédération est propriétaire du bâtiment et d’une partie du terrain. L’autre, qui sert de parking aux employés, appartient à la Ville, raison pour laquelle on ne peut jamais fermer le parking, quitte à permettre à d’autres conducteurs de s’y garer, détaille la magazine sportif.

Le projet Neo prévoit la réurbanisation du plateau du Heysel. Sa première phase comprend un centre commercial de 72.000 m2, 9.000 m2 dédiés à l’horeca, un cinéma, une plaine de jeux intérieure, un parc à thèmes, 590 logements, une maison de repos, des bureaux, un parking sous-terrain et des espaces verts. Les développeurs du projet souhaiteraient pouvoir en poser la première pierre à la mi-2019. Une seconde phase prévoit la construction d’un centre de congrès et d’un hôtel avant, dans un troisième temps, de mettre en place une nouvelle infrastructure sportive. (Belga)