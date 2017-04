PO2 : L’Union arrache un nul face au Standard

L’Union Saint-Gilloise et le Standard ont partagé 2-2 ce vendredi lors de la troisième journée du Groupe A des playoffs II de Jupiler Pro League. Aguemond a ouvert le score en première mi-temps pour l’Union (12e) avant que le Standard ne réagisse et renverse la vapeur grâce à Sa (33e) et Belfodil (45e). Les Liégeois pensaient avoir fait le plus dur et décrocher leur première victoire dans ces playoffs II mais Perdichizzi égalisait dans les arrêts de jeu et permettait à l’Union de rester en tête du groupe avec 7 points sur 9.

En confiance après ses victoires cinglantes face à Malines et Waasland-Beveren, l’Union démarrait très bien la rencontre et profitait des amnésies défensives du Standard en ouvrant le score dès le premier quart d’heure. Aguemond reprenait de volée un délicieux ballon offert par Rajsel et le plaçait hors de portée de Gillet (12e). Malmenés les Liégeois s’en sortaient bien une dizaine de minutes plus tard lorsqu’un Rajsel hyper-actif heurtait le poteau d’une frappe lointaine qui aurait mérité mieux (25e). Les hommes de Jankovic réagissaient en dominant la deuxième partie de première période. Une supériorité concrétisée rapidement. Legear débordait et centrait au second poteau où Saussez manquait son intervention et laissait la voie libre à Orlando Sa pour égaliser (33e). Les Liégeois enfonçaient le clou juste avant la pause. Raman centrait au point de penalty pour Sa qui remisait en un temps pour Belfodil. L’attaquant algérien était ainsi placé dans les meilleures conditions pour inscrire le but du 1-2 d’une frappe du droit (45e). En début de deuxième période, le Standard parvenait à gérer tranquillement mais négociait mal le dernier quart d’heure du match. Agressive, l’Union finissait par être récompensée dans les arrêts de jeu lorsque Perdichizzi déviait un coup-franc de la tête et signait le but du 2-2 final. L’Union reste donc invaincu dans ces playoffs II et mène ce groupe A avec sept points. Le Standard compte quant à lui deux points soit deux de plus que le dernier Waasland-Beveren qui reçoit Malines (3 points) samedi à 18h. Toujours samedi, à 20h30, Saint-Trond (4 points) aura l’occasion d’accrocher l’Union en tête en recevant le Lierse (3 points).