Que diriez-vous d’envoyer votre enfant le samedi matin à l’université ? C’est désormais possible à l’Université libre de Bruxelles. Celle-ci a inauguré aujourd’hui son université des enfants. Une grande première pour démystifier l’université et amener plus de mixité sociale. Cela permet de créer un espace de rencontres et d’échanges entre chercheurs, professeurs de l’Université et des enfants de 6 à 12 ans. Il vise à la fois le transfert de connaissances sous forme ludique et pédagogique et le développement de la curiosité naturelle des enfants et de leur esprit critique.

Plus de 300 enfants en toges et toques, pour au moins autant d’adultes, ont inauguré samedi matin, à l’Université libre de Bruxelles (ULB), au campus du Solbosch à Ixelles, l' »Université des enfants ». L’année académique commencera le 7 octobre. Chaque samedi matin, des activités d’apprentissage de 50 minutes seront organisées autour des questions que les enfants se posent sur le monde qui les entoure.

Le recteur Yvon Englert a ouvert la cérémonie en lisant un extrait du chapitre 15 du Petit Prince de Saint-Exupéry, celui qui concerne la planète du géographe. « Parce que le jeu est l’occupation la plus sérieuse de l’enfant, comme le disait le sociologue Albert Brie, nous ne voulons pas oublier la dimension amusante du savoir et le plaisir d’apprendre », a déclaré le recteur.

« Une centaine de professeurs de l’ULB ont immédiatement manifesté leur souhait d’adapter leur cours et de partager leur samedi matin avec les enfants. Tous les partenaires institutionnels – communes, écoles et milieu associatif – ont également immédiatement répondu favorablement ». Une trentaine d’enfants issus de deux écoles schaerbeekoises ont pris part à la cérémonie. « Schaerbeek, longtemps appelée ‘cité des écoles’, deuxième commune la plus jeune de Belgique et aussi l’une des plus pauvres, ne peut rester en dehors de cette démarche intelligente et éminemment émancipatrice », a soutenu le bourgmestre Bernard Clerfayt.

Les trois spectacles scientifiques « De la chimie plein les yeux », « Les objets du futur » et « Comment les avions volent ? » ont égayé la cérémonie, qui s’est clôturée sur un lancer des toques. Les enfants se sont ensuite répartis entre les quinze ateliers proposés. Ils visent à répondre de façon ludique à des questions telles que: Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les volcans entrent en éruption ? Les extraterrestres existent-ils ? Ou encore d’où vient le réchauffement climatique ? Le cursus est divisé en trois périodes: le Bachelier junior (6/8 ans), le Master junior (8/10 ans) et le Doctorat junior (10/12 ans).

Le montant de l’inscription à chaque cours s’élève à 2 euros par samedi. Les enfants apprendront avec des professeurs et des chercheurs de l’ULB. La plupart des activités se construiront à partir d’expériences, d’observations et de jeux. La démarche pédagogique vise à apprendre simplement des choses compliquées pour donner goût à la connaissance. (Belga)