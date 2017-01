L’ULB et McKinsey stoppent les négociations immobilières

En été dernier, McKinsey Belgium, cabinet de conseil et de management, informait l’Université libre de Bruxelles de son souhait de réunir l’activité de ses différents bureaux belges sur un seul site, et dans ce contexte demandait d’étudier la possibilité d’une implantation sur le campus de la Plaine à Ixelles.

Suite à cette demande, le Conseil d’administration de l’ULB a mandaté le Recteur et le Directeur Général pour entamer des discussions et étudier la faisabilité d’un accord immobilier.

Un projet qui ne plaisait pas à tout le monde. Les étudiants craignaient que l’Université ne s’éloigne d’une de ses missions principales : celui de former des citoyens critiques.

Après avoir étudié les différents aspects du dossier, McKinsey a estimé que d’autres options répondent mieux à ses attentes, et ce pour des raisons logistiques et de calendrier de réalisation du projet. McKinsey a donc décidé de ne plus retenir le campus de la Plaine sur sa liste restreinte d’options immobilières.