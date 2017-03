Louer son bien sur Airbnb a rapporté 2.300 euros en 2016

Les hôtes belges ont retiré en moyenne 2.300 euros en 2016 de la location de logements sur la plateforme Airbnb, selon des chiffres du journal L’Echo. Il s’agit d’une moyenne qui recouvre un large spectre de locataires aux revenus souvent très variables, précise L’Echo. Au total, 12.500 hôtes ont eu recours au service en 2016, soit une hausse de près de 20% en un an.

5100 HÔTES A BRUXELLES EN 2016

Au niveau de l’offre d’hébergements, Bruxelles arrive en tête, avec 5.100 hôtes, devant la Flandre (4.900) et la Wallonie (2.500). Le revenu moyen annuel généré par Airbnb en Wallonie est par contre plus élevé (2.000 euros) qu’à Bruxelles (1.800 euros). En 2016, les locataires belges ont accueilli plus de 600.000 personnes.

Avec quatre locataires Airbnb pour 1.000 habitants, Bruxelles reste à la traîne par rapport à d’autres grandes villes européennes comme Paris (29 locataires par 1.000 habitants) ou Amsterdam (16).

(Belga)