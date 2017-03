Au CPAS de Saint-Gilles, comme dans d’autres centres bruxellois, un réseau de travailleurs sociaux a été mis en place. Leur objectif: assurer de meilleures collaborations au bénéfice du public Saint-Gillois précarisé.

Depuis une semaine, la coordination de Saint-Gilles lance une nouvelle campagne de sensibilisation sur les problématiques rencontrées sur le terrain en matière de logement. Une action qui veut mettre l’accent sur le dialogue nécessaire entre locataire et propriétaire et l’importance de recouvrer un climat de confiance lorsque ce dernier fait défaut. Cette campagne de sensibilisation traite, par exemple, de l’insalubrité ou de l’absence d’entretien de certains logements ; des installations non conformes et des dangers que cela implique ; du non respect des normes fixées par le code du logement ; de l’obligation d’installer un détecteur de fumée.

La campagne se veut sans polémique et sans parti pris, informant simplement sur les droits et devoirs des deux parties.