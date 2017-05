L’orage provoque des embarras dans la capitale

En raison des fortes pluies et du vent, le trafic est particulièrement ralenti sur la petite ceinture de Bruxelles, avec des files Du tunnel Trône au tunnel Léopold II, des ralentisements du tunnel Botanique au tunnel Arts-loi. Mais pour l’instant, rien d’alarmant, aucun tunnel n’a été fermé pour inondation. Le Ring de Bruxelles est lui aussi très chargé.

L’orage a provoqué des soucis à l’aéroport de Zaventem également, les vols ont été interrompus de 17h à 18h. A 18h50, quelques retards relativement limités sont encore constatés.

Operations on tarmac have been resumed but delays are still possible. #lightning #thunder #storm

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) 11 mai 2017