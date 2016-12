L’opposition flamande de Crainhem dénonce les querelles autour des fonctions d’échevins

La liste flamande Open, d’opposition au sein du conseil communal de la commune à facilités de Crainhem (Brabant flamand), a dénoncé jeudi les querelles au sein de la majorité francophone autour de la distribution des compétences scabinales, alors que Dorothée Cardon de Lichtbuer a officiellement pris ses fonctions de bourgmestre le 1er janvier. Dans une réaction, cette dernière reconnaît qu’il n’y a toujours aucun accord sur la répartition des fonctions au sein de la liste francophone Union.

La majorité francophone de Crainhem est composée de trois partis. Au collège échevinal, le cdH est représenté par Dorothee Cardon de Lichtbuer, DéFi par la bourgmestre sortante Veronique Caprasse et Arnold d’Oreye de Lantremange, et le MR par Olivier Joris et Elisabeth de Foestraets-d’Ursel.

Au début de la législature, il avait été convenu que Véronique Caprasse prenne le relais de Dorothée Cardon de Lichtbuer après trois ans. Cependant, aucun accord n’ayant pu être trouvé sur la répartition des compétences scabinales, Mme Cardon de Lichtbuer ne dispose d’aucune autre compétence censée lui revenir de droit en tant que bourgmestre.

« Avant qu’elle ne devienne bourgmestre, Mme Cardon de Lichtbuer était seulement conseillère communale. Il était donc convenu qu’à son arrivée au sein du collège échevinal, la répartition des compétences scabinales serait abordée. Les querelles au sein de la majorité francophone paralysent une partie de l’administration de la commune. Il apparait notamment qu’il existe un manque de communication entre les échevins dans un certain nombre de dossiers. La régularisation de l’emplacement d’un panneau publicitaire a par exemple dû être gérée durant le conseil communal ce mardi à cause du désaccord persistant au sein du collège échevinal », explique Joost Vanfleteren, membre de l’opposition.

