L’Opération Thermos démarre et fête ses 30 ans ce 1er novembre

Ce premier novembre, l’opération thermos fête ses 30 ans. Une fête au goût amer puisque chaque année, les bénéficiaires de l’opération sont de plus en plus nombreux.

L’opération thermos est née en décembre 1987 à l’initiative d’animateurs scouts. Sensibilisés par la détresse des sans-abris et des plus démunis à la descente du train, ils ont commencé à leur apporter chaque soir des thermos de cafés et des sandwichs dans les gares. Depuis, ce sont 30 équipes qui se succèdent pour offrir un repas aux sans-abris de la gare centrale entre le 1er novembre et le 30 avril, mais aussi aux plus démunis.

Au menu pour le lancement de l’opération de cette année : soupe aux choux, frites et éclairs au chocolat en dessert.

Cette année, pour plus de visibilité, l’association présente sa toute nouvelle mascotte, elle porte de nom de Nourritos, un nom choisi par les plus démunis dans le courant de l’année dernière. Le fidèle petit thermos du logo de l’association prend donc vie pour cette 30° année.