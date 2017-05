Long WE de l’Ascension : la SNCB a transporté 130.000 voyageurs vers la Côte

Quelque 130.000 personnes ont pris le train pour se rendre à la Côte entre jeudi et dimanche, indique la SNCB, qui avait renforcé son offre. Plus de 50 trains supplémentaires au service habituel ont assuré la liaison avec le littoral.

Avec plus de 92.500 voyageurs, Ostende arrive en tête des destinations en train les plus plébiscitées, suivie par Blankenberge (27.964 voyageurs). Au total, plus d’un million et demi de touristes ont profité de la météo clémente et des plages ce week-end, selon l’office du tourisme de Flandre occidentale, Westtoer. Cette affluence a notamment bénéficié aux hôtels, qui ont enregistré un taux d’occupation de 95% durant les quatre jours.

(Belga)