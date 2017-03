L’oeuvre sculpté de Pablo Picasso a attiré près de 100.000 visiteurs à Bozar

La rétrospective consacrée à l’oeuvre sculpté de Pablo Picasso qui vient de fermer ses portes à Bozar a accueilli 97.000 visiteurs, faisant entrer celle-ci dans le top 5 des expositions les plus fréquentées de ces 10 dernières années, indique mardi le Palais des Beaux-Arts dans un communiqué.

L’exposition, baptisée « Picasso. Sculptures », réunissait quelque 80 pièces sculptées de l’artiste espagnol mais également des peintures, des céramiques et des objets d’art africain et océanien de sa collection privée, présentés selon un parcours chronologique et thématique.

Le succès rencontré par l’événement est un signe que les gens reviennent à Bruxelles, souligne Paul Dujardin, le directeur-général de BOZAR. « Si l’on se réfère au Baromètre des Musées et Attractions de Visit Brussels, l’affluence touristique en novembre au Mont des Arts est analogue à celle de 2014, avant la période du ‘lockdown’ et des attentats du 22 mars.

Avec ‘Picasso. Sculptures’, nous avons apporté notre petite contribution au rétablissement de la confiance des touristes et à l’image de marque de Bruxelles. De surcroît, nous sommes ravis que l’exposition ait été sélectionnée par les Visit Brussels Awards dans la catégorie ‘Most Noted Exhibition 2016′ », ajoute Paul Dujardin.

