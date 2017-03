Lloyd’s of London opte pour Bruxelles comme base européenne

Le groupe britannique spécialisé dans le marché de l’assurance, Lloyd’s of London, va installer son siège européen à Bruxelles, rapporte mercredi le Financial Times. La capitale belge a été préférée à d’autres prétendants, comme Luxembourg ou Dublin, en raison de la connaissance des régulateurs européens en matière de fonctionnement du marché de l’assurance et en raison de la proximité des autorités européennes.

Le nouveau site bruxellois entraînera un important déplacement de personnel. Lloyd’s emploie un peu plus d’un millier de personnes, dont une centaine devrait être active à Bruxelles. Selon le Financial Times, le site bruxellois pourrait être opérationnel dans l’année. Le groupe avait fait savoir dans la foulée du Brexit qu’il cherchait à établir une antenne sur le continent. Llyod’s of London était fermement opposé au Brexit et militait pour un maintien du passeport européen pour les institutions financières. Ces deux causes semblent perdues et le groupe se prépare à un Brexit sévère. (Belga)