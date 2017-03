L’insécurité des cyclistes bruxellois cartographiée grâce à une app

1000 cyclistes pourront indiquer où ils se sentent le plus en insécurité à Bruxelles. Un bouton relié à leur smartphone leur permettra d’identifier de façon précise les endroits les plus dangereux. Le projet est baptisé « Ping if you care ». Il est mené par l’asbl Mobiel21. L’idée est de permettre à terme d’avoir une cartographie bruxelloise des zones où les cyclistes sont en danger. Ce qui permettra de mieux définir la politique de sécurité routière à suivre. Le projet bénéficie d’un subside du gouvernement bruxellois de 123 500 euros.