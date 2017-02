Linkebeek: l’opposition flamande se dit satisfaite de la proposition d’Yves Ghequiere au maïorat

L’opposition flamande de Linkebeek, dont deux élus siègent au conseil communal (15 élus) sous la bannière Prolink, a réagi positivement mercredi à l’annonce du soutien de la candidature d’Yves Ghequiere par la majorité francophone (13 élus) au poste de bourgmestre de Linkebeek. Actuellement échevin, M. Ghequiere sera proposé lundi soir comme bourgmestre de Linkebeek, une des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, dans l’espoir de mettre fin au carrousel des nominations, a annoncé mercredi le candidat bourgmestre non nommé et chef de file des francophones, Damien Thiéry.

Pour Prolink, cette option est celle pour laquelle l’opposition néerlandophone plaide depuis plus de deux ans. « J’espère que cela contribuera à ramener enfin la paix communautaire à Linkebeek », a commenté à ce propos le conseiller communal néerlandophone Rik Otten. A ses yeux, Yves Ghequiere est acceptable comme bourgmestre, car contrairement à Damien Thiéry, « il n’est pas un tenant d’une ligne dure sur le plan communautaire » et « ne cherchera pas la confrontation ». La désignation d’Yves Ghequiere « peut aussi signifier que l’emprise de Damien Thiéry au sein de sa majorité francophone régresse », a ajouté M. Otten, rappelant que lors du scrutin de la fin de l’année 2015, Yves Ghequiere avait quasi doublé son nombre de voix de préférence (958, pour 520 lors des élections de 2012), s’approchant des 1200 voix en faveur de Damien Thiéry. Pour Rik Otten, il est regrettable que les francophones n’aient pas décidé plus tôt de proposer la candidature d’Yves Ghequiere au maïorat, ce qui aurait ainsi évité un nouveau carrousel communautaire sans avoir forcé l’organisation d’une élection « totalement superflue ». Si M. Ghequiere est nommé bourgmestre, la commune à facilités aura droit à un échevin supplémentaire. (Belga)