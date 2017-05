Linkebeek : Liesbeth Homans dispose de 60 jours pour nommer (ou non) Valérie Geeurickx comme bourgmestre

La ministre flamande des Affaires intérieures, Liesbeth Homans (N-VA), a affirmé mardi qu’elle suivrait les avis de son administration avant de nommer ou non Valérie Geeurickx comme bourgmestre de Linkebeek, une des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise. « Je dispose de 60 jours pour prendre une décision », a précisé Mme Homans en réponse à des questions au parlement flamand.

Le conseil communal de la commune à facilités de Linkebeek a approuvé lundi soir la proposition de la majorité francophone de présenter au poste de bourgmestre une troisième candidate depuis le début de la législature, en la personne de Valérie Geeurickx. La liste flamande d’opposition Prolink (2 élus) s’y est opposée.

Le gouvernement flamand a déjà refusé par le passé les candidatures des francophones Damien Thiéry et Yves Ghequiere, auxquels il reproche de ne pas avoir respecté les lois linguistiques. Mme Geeurickx est actuellement troisième échevine, en charge notamment de la Culture, l’Information et des Classes moyennes. Elle fut jusqu’au début 2014 vice-présidente du FDF, mais a quitté le parti depuis et siège désormais comme indépendante.

Mme Homans a affirmé mardi attendre l’acte de présentation de la candidate bourgmestre, après qoui elle disposera de 60 jours pour prendre sa décision. « La procédure habituelle sera suivie. Dès que nous disposerons de cet acte, nous collecterons les avis habituels », a affirmé la ministre sans préjuger d’une volonté de Mme Geeurickx de ne pas respecter la législation linguistique. (Belga)