Linkebeek : le conseil communal de propose Valérie Geeurickx comme bourgmestre

Le conseil communal de la commune à facilités de Linkebeek (sud de Bruxelles) a approuvé lundi soir la proposition de la majorité francophone de présenter au poste de bourgmestre une troisième candidate depuis le début de la législature, en la personne de Valérie Geeurickx.

Le gouvernement flamand a déjà refusé par le passé les candidatures des francophones Damien Thiéry et Yves Ghequiere, auxquels il reproche de ne pas avoir respecté les lois linguistiques. Valérie Geeurickx est actuellement troisième échevine, en charge notamment de la Culture, l’Information et des Classes moyennes. Elle fut jusqu’au début 2014 vice-présidente du FDF, mais a quitté le parti depuis et siège désormais comme indépendante. Sa candidature a été soutenue par l’ensemble des conseillers francophones (tous membres de la Liste du bourgmestre), tandis que les deux conseillers néerlandophones – dont l’actuel bourgmestre Eric De Bruycker (ProLink) – ont voté contre.

La séance du conseil communal a été perturbée à plusieurs reprises par une dizaine d’activistes du Taal Aktie Komitee. (Belga)