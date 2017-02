Perturbations sur la ligne Bruxelles-Namur : privilégier les départs de Bruxelles à l’heure de pointe

La circulation des trains sur la ligne 161 Bruxelles-Namur était perturbée depuis 14h00 lundi en raison d’un problème à une caténaire, ont indiqué la SNCB et Infrabel. La compagnie ferroviaire entend privilégier les trains au départ de Bruxelles lors des heures de pointe de fin de journée. « Une branche d’arbre est tombée sur une caténaire au cours de travaux d’élagage effectués non loin de la gare de Groenendael« , a précisé Infrabel.

Des navettes de bus ont été mises à disposition

La circulation ne se faisait plus que sur une voie entre Bruxelles et Ottignies, engendrant la suppression des trains L reliant ces deux villes. Des navettes de bus ont été mises à disposition entre les gares de Bruxelles-Luxembourg et Ottignies. Aux heures de pointe de fin de journée, les trains au départ de Bruxelles-Midi ou Brussels Airport à destination d’Arlon, de Dinant ou de Liers circuleront normalement. Le trafic venant en sens inverse par contre sera dévié via Louvain, a indiqué un porte-parole de la SNCB.