libraire.be, une plate-forme en ligne pour encourager les candidats libraires

Les distributeurs et les éditeurs de journaux ont développé ensemble un nouvel outil destiné à soutenir le métier de libraire. Le site internet www.lelibraire.be fournira aux entrepreneurs tous les renseignements nécessaires à l’ouverture d’un commerce à journaux. Il a été présenté lundi à Anderlecht par Ubiway, ProDiPresse, les principaux éditeurs de presse du pays, la Loterie nationale et l’Unizo. Détenue depuis fin 2016 par bpost, Ubiway compte parmi ses filiales le distributeur de presse AMP et la société de livraison de colis Kariboo!. Nicolas Meire, CEO d’Ubiway, a souligné les difficultés actuelles à recruter des libraires. Il a pointé trois écueils: les heures supplémentaires, la baisse des volumes de presse et la difficulté à trouver un lieu idéal pour implanter son commerce.

Précisions quant aux formations et aide à la recherche d’un lieu stratégique

Pour répondre à ces circonstances de marché difficiles, le site fournit entre autres des précisions quant aux formations et aide à la recherche d’un lieu stratégique. « Il faut quatre mois et demi en moyenne entre l’introduction d’une demande et l’ouverture effective d’une librairie« , explique Filip De Koster, responsable ventes à la Loterie nationale. « La plate-forme va aider un candidat libraire à être plus vite opérationnel. » M. De Koster a rappelé l’importance du métier pour la Loterie qui réalise encore près de trois quarts de son chiffre d’affaires en librairies. Les acteurs sont conscients que, pour survivre, la profession va devoir aller au-delà des trois piliers traditionnels que sont les journaux, le tabac et les produits de loterie. La réception de colis et le développement d’un assortiment d’en-cas variés sont encouragés. « Ce site n’est qu’un début. Nous devons aller plus loin pour assurer la rentabilité du secteur et procurer un peu plus d’oxygène aux libraires« , a conclu Luc Ardies, directeur Winkelraad chez Unizo.