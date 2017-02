L’hyperactivité soignée par les jeux grâce à l’UCL

Deux chercheuses de l’UCL ont mis au point une nouvelle méthode afin d’aider parents et instituteurs à prendre en charge les enfants de trois à six ans qui présentent un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), des difficultés d’apprentissage ou des difficultés à gérer leurs émotions dans les classes de maternelle et primaire. Leurs recherches, menées auprès de plusieurs centaines d’enfants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, montrent qu’il est possible d’améliorer le comportement des enfants dits « difficiles » par le jeu.

Pour améliorer la prise en charge de ces enfants, les docteurs en psychologie Alexandra Volckaert et Marine Houssa insistent sur la prévention. « Travailler de manière précoce à la sensibilisation des émotions et du contrôle du comportement apparaît comme un outil efficace, empêchant l’apparition de difficultés comportementales chez certains enfants », explique Alexandra Volckaert.

Leur méthode, intitulée INEMO, se base sur des jeux que les enfants connaissent bien, et pour lesquels les règles ont été adaptées. « Les enfants utilisent également des supports tels que des BD ou des histoires à partir desquelles on les fait réagir », détaille Marine Houssa. Les séances durent environ 45 minutes. Selon les deux chercheuses, ce projet suscite déjà l’intérêt de nombreux enseignants, demandeurs d’astuces au quotidien pour gérer leurs classes.

En Belgique, on estime qu’en moyenne 4% des enfants de 7 à 11 ans sont sous médication pour hyperactivité, soit un enfant par classe. D’importantes disparités existent entre les Régions, puisque ce pourcentage grimpe jusqu’à 11% au nord du pays, selon les chiffres de Yapaka, un programme de prévention piloté par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les diagnostics cliniques sont toutefois rarement posés avant 6 ou 7 ans, alors que nombre de parents et d’enseignants se retrouvent confrontés à des difficultés de comportement dès le plus jeune âge des enfants.

