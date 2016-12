Pour le réveillon, l’émission « Le Cour(r)ier Recommandé » vous réserve une belle surprise. L’invité de David Courier est Alex Vizorek, comédien, humoriste et animateur de radio et de télévision. David et Alex revisiteront l’année 2016 culturelle. Alex Vizorek décryptera également l’art contemporain qu’il adore et comme qui aime bien, châtie bien….(Photo Belga)

LCR est diffusé ce samedi 31 décembre à 18h15