L’hôpital UZ VUB à Jette souffre des travaux de la future ligne de tram 9

Les travaux d’aménagement de la future ligne de tram 9 entre Simonis et Laeken impacte directement la mobilité autour des différentes phases de chantier. Cette fois c’est l’hôpital universitaire UZ VUB à Jette qui tire la sonnette d’alarme. Les travaux auraient un impact très négatif sur la mobilité des patients qui se rendent ou quittent l’hôpital, sans oublier les allers et venues des étudiants de la VUB et de la Haute Ecole Erasmus. Selon le porte-parole de l’hôpital, les patients doivent parfois attendre des heures avant de pouvoir quitter le parking de l’institution. Toujours selon le porte-parole de l’hôpital, les responsables du chantier n’auraient pas assez d’empathie pour les problèmes de l’hôpital.