L’homme qui avait fourni de faux documents à Khalid El Bakraoui reste incarcéré

La chambre du conseil de Bruxelles a prolongé d’un mois supplémentaire la détention provisoire de Farid KharkHach, un homme soupçonné d’avoir fourni des faux documents au terroriste Khalid El Bakraoui, a indiqué mercredi le parquet fédéral. KharkHach avait été interpellé le 10 janvier dernier à Laeken et inculpé du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste et de faux et usage de faux en écriture. Sa femme Meryem E.B., qui avait interpellée en même temps que lui, a été inculpée de faux et usage de faux en écriture et remise en liberté sous conditions.

Le couple avait été interpellé le 10 janvier dernier à l’issue d’une perquisition menée à Laeken. Il est soupçonné d’avoir fourni de faux documents à Khalid El Bakraoui, que ce dernier aurait utilisés lors de la préparation des attentats commis à Paris le 13 novembre 2015. Le 22 mars 2016, Khalid El Bakraoui s’était fait exploser dans une rame de métro à la station de métro Maelbeek. Il avait également joué un rôle dans les attentats de Paris de novembre 2015. Selon ses propres dires, Farid KharkHach aurait aidé Khalid El Bakraoui mais n’était à l’époque pas conscient que l’homme était radicalisé et encore moins qu’il préparait un attentat. Après les attentats commis à Paris, El Bakraoui aurait encore sollicité l’aide de Farid KharkHach mais ce dernier la lui aurait refusée.

AUTRES DÉTENTIONS PROLONGÉES

Dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite des attentats de Zaventem et de Bruxelles survenus le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a décidé de prolonger mercredi la détention préventive de Bilal El Makhoukhi et Smaïl Farisi pour une durée supplémentaire de deux mois, a indiqué le parquet fédéral.

Bilal El Makhoukhi est soupçonné d’avoir fourni une aide logistique à Mohamed Abrini et Osama Krayem et a été inculpé pour participation aux activités d’un groupe terroriste et complicité d’assassinats terroristes dans le dossier relatif aux attentats de Bruxelles. Bilal El Makhoukhi a été condamné l’année dernière à cinq ans de prison dont deux ferme dans le cadre du procès à l’encontre de Sharia4Belgium à Anvers.

A l’époque, il n’a pas été prouvé qu’El Makhoukhi était membre de Sharia4Belgium, mais il rendait des services à des organisations terroristes. Le ministère public avait demandé en février 2015 son arrestation immédiate car il craignait que Bilal El Makhoukhi soit seulement rentré en Belgique pour des raisons médicales, mais qu’il voulait ensuite retourner en Syrie, où il avait été grièvement blessé. Smaïl Farisi a quant à lui été arrêté le 12 avril 2016 en compagnie de son frère Ibrahim âgé de 28 ans. Smaïl Farisi avait loué l’appartement de l’avenue de la Caserne à Etterbeek d’où sont partis Osama Krayem et Khalid El Bakraoui le matin des attentats de Bruxelles et de Zaventem. Il utilisait également ce logement pour pouvoir toucher des allocations du CPAS et comme garçonnière, mais l’avait également sous-loué à Khalid El Bakraoui. Après les attentats du 22 mars, Smaïl Farisi et son frère Ibrahim avaient nettoyé l’appartement d’Etterbeek de fond en comble. (Belga)