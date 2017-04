On ne s’y attendait pas vraiment, et pourtant l’information est véridique : l’hebdomadaire satirique « Pan » est depuis ce vendredi à nouveau disponible dans les kiosques à journaux et les librairies. Une toute nouvelle équipe dirigée par Marcel Sel est aux commandes et entend bien redonner ses lettres de noblesse au journal qui se veut un « Canard enchaîné » à la belge. Première grande révolution : Pan sortira le vendredi et non plus le mercredi.