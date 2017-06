Dans le cadre de la 3e édition du festival européen China Arts, le vernissage de l’exposition photo « Focus on chinese children » a eu lieu lundi soir au Press Club Europe Brussels, situé rue Froissart. Elle restera accessible gratuitement au public jusqu’au 21 juin prochain.

L’exposition compte 40 clichés pris par différents photographes professionnels renommés de la China Photographers Association. Ces images évoquent les derniers développements sociaux de la société chinoise, ainsi que les opportunités et défis de la nouvelle génération. « On ne montre pas uniquement les enfants qui vivent dans les grandes villes », remarque Haichen Wang, secrétaire général du Comité organisateur du « China Arts Festival in the EU ». « On montre également des enfants qui vivent à la campagne, des enfants qui sont d’ethnies minoritaires. C’est vraiment l’exposition de la diversité au niveau culturel, mais aussi au niveau social. Quand on parle de la Chine, on pense toujours à sa grande croissance économique, mais il ne faut pas oublier qu’elle reste un pays en voie de développement ».

Selon le ministre-conseiller et responsable du bureau de l’Éducation et de la Culture de la mission chinoise auprès de l’Union européenne, Jianmin Li, « les enfants sont l’avenir d’un pays, du monde entier. La Chine a accordé une grande importance à la promotion de l’éducation ». Haichen Wang souligne le déploiement de ce jeune festival, qui est passé de 8 projets présentés l’an passé à plus de 15 cette édition. Il se tient principalement à Bruxelles, mais aussi cette année en France et en Hongrie. Le festival China Arts se clôturera fin 2017. (Belga)