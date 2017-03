L’exposition « Art nouveau ? Art déco ? » s’ouvrira jeudi à la fondation CIVA, située au 55 de la rue de l’Ermitage à Ixelles. Elle s’y tiendra jusqu’au 28 mai inclus.

La première partie de l’exposition explique la naissance de l’art nouveau et de l’art déco et leur propagation à travers le monde. « L’art nouveau est né à Bruxelles en 1893 avec l’édification de deux maisons: celle de Paul Hankar qui va donner naissance à l’art nouveau géométrique et celle de Victor Horta qui va donner naissance à l’art nouveau floral », a expliqué jeudi Anne-Marie Pirlot, commissaire de l’exposition. « Un parallèle est fait à chaque fois avec l’art déco, consacré à l’exposition de Paris de 1925 ».

Une salle revient sur les sources d’inspiration de ces différents styles architecturaux, à savoir le japonisme pour l’art nouveau et la sécession viennoise pour l’art déco.

Le coeur de l’exposition présente, sur base de maquettes, photographies, textes et ferronneries, une visite guidée de Bruxelles. Cette partie centrale détaille entre autres les bâtisses art déco en Région bruxelloise ou l’art total, illustré avec la maison personnelle de Henry van de Velde, conçue comme une oeuvre d’art total jusqu’au moindre objet usuel.

L’arrivée des immeubles à appartements avec la loi de copropriété de 1924 est aussi mise en perspective. Les meubles d’intérieur sont distingués entre art nouveau et art déco. L’art graphique est présenté à travers des vitraux, des affiches ou des papiers peints.

La mode vestimentaire des femmes à la Belle époque et dans les années folles trouve également sa place dans l’exposition. La dernière pièce propose un jeu didactique pour distinguer les différents styles. Un livret pédagogique permettra aux enfants de s’intéresser à l’exposition.

Des stages pour enfants seront également organisés durant les vacances de Pâques. Un concours photo est ouvert pour valoriser les portes art nouveau et art déco à Bruxelles. Les clichés des lauréats seront exposés à la fondation CIVA. Les architectes Jan De Vylder et Edouard Cabay parleront de leurs recherches et expérimentations à l’occasion de deux conférences.

Pour refermer l’exposition, des concerts de jazz seront organisés le samedi 27 mai en collaboration avec le Brussels Jazz Marathon.

Plus d’informations sur www.fondationciva.brussels