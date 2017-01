Ce jeudi 26 janvier, l’évêque Paul Lanneau est décédé à l’âge de 91 ans. Né à Anderlecht le 22 juillet 1925, il fut ordonné prêtre le 24 juillet 1949 et évêque le 20 mars 1982.

Après son ordination, Paul Lanneau a été professeur au collège Saint-Pierre à Louvain. Par la suite, l’homme devient vicaire à la paroisse Saint-Joseph à Louvain puis est envoyé à Bruxelles pour y être vicaire à Schaerbeek. Il deviendra vicaire à la cathédrale Saint-Michel et Gudule. En 1965, il devint curé à Schaerbeek, Sainte-Marie, et à partir de 1970, responsable pastoral du Service Socio-Caritatif de Bruxelles. En 1977, il devint en outre doyen de zone pour Bruxelles-Nord-Est, doyen de Schaerbeek-Nord et de nouveau curé de Sainte-Marie, Schaerbeek. Nommé en 1982 vicaire général pour Bruxelles, Paul Lanneau, ordonné évêque, reçut le titre de Monseigneur et fut évêque auxiliaire pour la pastorale francophone de Bruxelles durant juste 20 ans. Il était évêque titulaire de Tusuro, en Tunisie. A partir de 1995, à la demande du cardinal Suenens, il fut responsable de l’association FIAT, dont il resta membre de la direction jusqu’en 2009.

Resté branché sur la vie de l’Église, le diocèse, la Belgique et l’Église universelle, il se réjouit de ce que le pape François met en œuvre.

Ses funérailles seront célébrées en la cathédrale Saints-Michel et Gudule le samedi 4 février à 11 heures.