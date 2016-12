Les voyages en car pour rester incognito ?

Depuis quelques jours et l’enquête sur le trajet effectué par l’auteur présumé de l’attentat de Berlin, Anis Amri, on évoque, sans que cela ne soit confirmé, le passage du jeune homme par Bruxelles. Il serait arrivé en car d’Amsterdam, pour ensuite rejoindre Paris, Lyon, Chambéry et Milan. Ce fait pose la question des contrôle effectués pour ce mode de transport. Dans l’espace Shengen, les documents d’identité ne sont généralement sont pas contrôlés. Cependant l’Union européenne a autorisé cinq pays, dont la France, à rétablir les contrôles d’identité aux frontières en raison de la menace terroriste, mais aussi pour tenter de freiner l’arrivée de migrants. Les compagnies internationales d’autocars, entreprises privées, ne peuvent pas demander de pièces d’identité lors de l’achat des billets. Sur leurs sites internet, elles demandent cependant que le passager soit porteur d’un document d’identité valable, carte ou passeport. (Photo Belga)