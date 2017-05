Les voisins font la fête pour la 14e fois

La 14e édition de la Fête des Voisins a lieu ce vendredi en Belgique ainsi que dans une quarantaine de pays étrangers. Le principe de l’événement est très simple, rappellent les organisateurs : il suffit de convier ses voisins à un apéro, un barbecue, une partie de pétanque, une soirée dansante, un pique-nique… dans le but d’apprendre à mieux se connaître et ainsi (ré)introduire un brin de convivialité et solidarité au sein de nos quartiers.

Divers partenaires s’allient par ailleurs comme chaque année à l’événement. Ainsi la Ligue des familles encourage dans le cadre de sa campagne « ICIOCI » à inclure les familles emménageant dans un nouveau quartier.

Amnesty International qui a rejoint l’événement cette année pour la première fois entend, quant à elle, au travers de sa campagne #JeSuisHumain favoriser et renforcer les échanges afin de créer un environnement favorable à l’accueil et à l’intégration des réfugiés et demandeurs d’asile.

L’an dernier, la Fête des Voisins avait attiré 550.000 participants, souligne l’asbl.

Renseignements et informations complémentaires : www.lafetedesvoisins.be

