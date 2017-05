Les travaux de voirie à la Porte de Ninove débutent, pour un an

Les travaux de voirie dans le cadre du réaménagement de la Porte de Ninove démarrent lundi, un chantier qui durera environ un an, selon Beliris, l’Accord de coopération pour Bruxelles entre la Région et le Fédéral.

La Stib vient de terminer le renouvellement des voies du tram, initié en automne dernier. Les travaux de voirie seront découpés en plusieurs phases. Les déviations seront plus courtes au fur et à mesure de l’avancée des travaux.

Jusqu’au mois de juillet, la phase 1 touchera l’important carrefour de circulation situé chaussée de Ninove à hauteur de l’arrêt de tram Triangle. Les déviations resteront inchangées par rapport à celles mises en place pour les travaux de la Stib. A partir du mois de juillet, le carrefour entre la Chaussée de Ninove et le Quai de Mariemont sera rouvert et la circulation en direction de la gare de l’Ouest pourra se faire via le chantier.

La phase 2 durera tout l’été et concernera les rues situées entre les quais et la petite ceinture à hauteur de la porte de Ninove. Aux alentours du mois d’octobre, la chaussée de Ninove, le quai des Charbonnage et la rue Delaunoy seront entièrement rouverts à la circulation.

La phase 3 concernera durant l’automne 2017 principalement le quai des Charbonnages jusqu’au carrefour avec la Chaussée de Ninove. Le réaménagement du côté de Molenbeek-Saint-Jean sera entièrement terminé à la fin de ces travaux. Le chantier de la petite ceinture occupera les phases 4 et 5, durant l’hiver 2017 et début 2018.

Ce projet vise notamment à améliorer la fluidité du trafic automobile sur la petite ceinture, à alléger la pression sur les quartiers résidentiels, à faciliter le passage des transports publics, des cyclistes et des piétons ainsi qu’à revaloriser l’espace urbain. La place de Ninove sera ainsi aménagée et agrémentée d’une fontaine afin de créer un espace public. Un nouveau parc sera implanté entre la petite ceinture et le quai de l’Industrie. La partie longeant le canal sera réservée aux vélos et aux piétons. (Belga, photo Google Maps)