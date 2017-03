Les travaux de réaménagement du grand rond-point Churchill qui viennent de débuter à Uccle, provoquent des embouteillages énormes. C’est ce que dénonce le député bruxellois DéFI Emmanuel De Bock dans un courrier adressé au Ministre de la Mobilité Pascal Smet (sp.a). Le rond-point est à une seule bande pendant les travaux. Ce qui provoque des files de plusieurs centaines de mètres entre 7 et 10 heures et 16 et 19 heures, sans compter le bruit et les concerts de klaxons.