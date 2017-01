Les touristes sont de retour dans les hôtels et restaurants de la capitale

Les hôtels de la capitale ont retrouvé leur attractivité lors des fêtes de fin d’année, avec un taux de fréquentation de 85 à 90% le 31 décembre 2016, selon les chiffres de la Brussels Hotels Association (BHA) donnés mardi par La Libre Belgique et confirmés à l’agence Belga. Dans un communiqué, la Fédération Horeca Bruxelles se réjouit aussi de la « reprise », rapportant un taux d’occupation des hôtels similaire et de 56% pour l’ensemble du mois de décembre, contre 52,3% un an plus tôt.

En 2015, les attentats de Paris du 13 novembre avaient durement touché le secteur touristique parisien mais aussi bruxellois. Le soir du réveillon de Nouvel An, le taux de fréquentation des hôtels de la capitale belge était en baisse de 64%. D’après les premières estimations, le tourisme bruxellois a depuis repris des couleurs. Malgré l’attaque perpétrée à Berlin le 19 décembre 2016, 85 à 90% des chambres d’hôtels étaient occupées le 31 décembre. « Ces résultats sont encourageants, mais restent encore en-deçà du taux d’occupation de 95% que nous avons connu en 2014, une année normale », tempère Rodolphe Van Weyenbergh, le secrétaire général de la BHA. Selon l’association, la plupart des touristes qui ont fêté le passage à 2017 à Bruxelles étaient étrangers, mais beaucoup de Belges se sont aussi offert un séjour dans la capitale. Les touristes venaient pour la plupart d’Allemagne, des Pays-Bas et de France, a de son côté observé la Fédération Horeca Bruxelles, qui ajoute que les restaurants ont eux aussi profité de ce tourisme essentiellement limitrophe. (Belga)

REPORTAGE de David Courier et de David Dubocquet