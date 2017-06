Les syndicats suspendent leurs actions après l’acte terroriste à Bruxelles-Central

Le front commun syndical du SPF Finances a décidé de suspendre provisoirement ses actions prévues au sein du SPF, en raison de l’attentat terroriste survenu mardi à Bruxelles, a-t-il fait savoir jeudi par communiqué.

« Nous avions une grosse action prévue sur un bâtiment important, la Tour des Finances au Botanique. Un arrêt de travail était prévu et de nombreux membres du personnel étaient invités à se rassembler sur l’esplanade », a expliqué Aubry Mairiaux, président de l’Union Nationale des Services Publics Secteur Finances. L’action n’aura pas lieu. « Nous ne tenons pas à épuiser un peu plus les collègues policiers et militaires », a-t-il ajouté.

Le front commun reste « vigilant et mobilisé » et rappelle quelques revendications des agents du SPF Finances: un renforcement des effectifs, des conditions de travail correctes, des formations adéquates ou encore une juste considération de la pénibilité et des risques du métier des douaniers. « Ces demandes sont toujours d’actualité. Plusieurs réunions sont prévues d’ici mi-juillet avec le cabinet du ministre (Johan Van Overtveldt, NDLR) et nous nous concerterons chaque semaine en front commun », a conclu M. Mairiaux. La prochaine réunion entre les syndicats, le cabinet et le président du comité de direction du SPF Finances se tiendra le 27 juin.

Belga

Photo Belga