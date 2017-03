Les syndicats dénoncent l’utilisation de travailleurs sans papiers sur des chantiers bruxellois

La FGTB, la CSC et la Coordination des travailleurs sans papiers ont manifesté pour dénoncer l’exploitation dont sont victimes les sans papiers dans de nombreux chantiers à Bruxelles et plus particulièrement, dans le cadre de la mise à 4 voies de la station Art-Loi. Elles ont interpellé les ministres Didier Reynders, en charge de BELIRIS, Rudi Vervoort, président de la Région de Bruxelles-capitale, Didier Gosuin, en charge de l’Emploi, et Pascal Smet, chargé des Travaux publics, afin que la Région bruxelloise et le Ministre fédéral en charge de Belliris assument leur responsabilité face à ces pratiques illégales et intègrent ces travailleurs-euses dans notre Etat de droit. L’observatoire de la santé dénombre 100.000 travailleurs sans-papiers à Bruxelles sans droit de séjour.

Reportage – Yannick Vangansbeek et Martin Caulier