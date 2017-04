Les serres royales de Laeken ouvrent leurs portes ce vendredi

Les serres royales du château de Laeken seront accessibles au public à partir de ce vendredi 14 avril jusqu’au vendredi 5 mai. Des mesures de sécurité particulières seront appliquées cette année en raison du niveau de menace en Belgique, précise le Palais. Il est déconseillé aux visiteurs de se présenter à l’entrée du domaine royal avec un sac à dos ou de transport.

Les serres de Laeken, construites au 19e siècle par l’architecte Alphonse Balat pour le roi Léopold II, ouvrent leurs portes au public chaque printemps pendant quelques semaines. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir le complexe de serres, la collection de plantes qu’elles abritent et pourront également visiter l’atelier de la reine Elisabeth. Les serres contiennent encore certaines plantes appartenant aux plantations originelles du roi Léopold II et de nombreuses espèces rares. Le complexe sera accessible au public du 14 avril au 5 mai inclus. Le prix d’entrée s’élève à 2,50 euros par personne et la visite est gratuite pour les moins de 18 ans. La somme récoltée sera entièrement consacrée aux oeuvres de la Reine, à des opérations de restauration et à l’acquisition d’oeuvres d’art de la collection royale, indique le Palais. Une journée spéciale pour les personnes à mobilité réduite est par ailleurs programmée le mardi 25 avril. (Belga)