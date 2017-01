Les scouts se défendent de toute implication dans l’affaire du Kazakhgate

L’association « Amitié et fraternité scoute » (AFS), dont le nom est cité dans le dossier dit du Kazakhgate impliquant l’homme politique Armand De Decker, « n’a aucun lien avec les cinq mouvements de jeunesse scouts et guides que compte la Belgique », insistent ces derniers dimanche dans un communiqué commun.

L’AFS, qui est issue d’une association appelée « Europe et Scoutisme », est une structure de « création et de lancement de nouvelles unités scoutes, d’appui pédagogique et logistique en faveur des jeunes issus des quartiers défavorisés de l’agglomération bruxelloise », selon son site internet. Cependant, elle n’a aucun lien avec les membres de la plateforme Guidisme et scoutisme en Belgique (GSD), lesquels craignent que ce nouvel élément de l’affaire ternisse leur image. AFS est « une branche dissidente du mouvement des ‘Scouts d’Europe’, un mouvement qui n’est reconnu par aucun organisme officiel que ce soit en Belgique ou au niveau mondial », insiste la plateforme GSD.

AFS, DIRECTEMENT IMPLIQUE PAR LA PRINCESSE LEA

La presse a relayé récemment que l’association AFS avait bénéficié d’un versement de 25.000 euros émanant du Fonds d’entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique. Il pourrait s’agir d’une forme de remerciement en lien avec le Kazakhgate. Cet argent a été octroyé à la demande d’Armand De Decker, selon les déclaration de la princesse Léa, qui pensait qu’il provenait de l’Ordre de Malte. L’Ordre de Malte a cependant démenti en être à l’origine.

