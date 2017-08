Les sacs en plastique interdits dès le 1er septembre : quel impact pour les petits commerçants ?

Les sacs en plastique distribués dans les commerces seront interdits le 1er septembre prochain : les petits commerçants bruxellois affirment toutefois ne pas être inquiets par cette nouvelle législation.

Pour lutter contre le gaspillage et faciliter le recyclage, les sacs en plastique distribués dans les commerces seront interdits dès le 1er septembre. Si les grandes surfaces ont déjà pris les devants en proposant des sacs plus solides et réutilisables, les petits commerces bruxellois n’ont pas forcément d’autres alternatives. Ils ne s’inquiètent toutefois pas de l’impact de cette interdiction.

L’UCM propose pour sa part un site internet, permettant aux commerçants de découvrir les alternatives possibles à ces sacs en plastique.

– Reportage de Pierre Beaudot, Mehdi Toukabri et Charles Carpreau.