Les Responsible Young Drivers ont raccompagné quelque 1.500 fêtards en toute sécurité

Quelque 200 conducteurs membres des Reponsible Young Drivers (RYD) ont raccompagné près de 1.500 fêtards durant la nuit du Nouvel An, annonce dimanche matin l’organisation dans un communiqué.

A minuit pile, la 25e opération des RYD a débuté pour quelque 200 conducteurs. Ils ont pris le volant jusqu’à 06h00 du matin dimanche pour raccompagner les fêtards à leur domicile. Quatre-vingt voitures RYD ont été mobilisées pour l’opération. Au total, 500 voitures et 1.500 personnes ont été reconduites à leur domicile. A chaque raccompagnement, un conducteur a pris le volant du véhicule de la personne à reconduire, suivi par un autre RYD, au volant de l’un des véhicules affrété pour l’occasion. « L’action du Nouvel An est une action symbolique, une solution nécessaire qui n’a lieu qu’une fois par an », affirme le porte-parole des RYD Johan Chiers. « Nous voulons offrir à chacun la possibilité de rentrer de manière sûre lors des festivités du Nouvel An. Le reste de l’année, les RYD misent sur la responsabilité de chaque conducteur. » (Belga)