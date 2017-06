Les réalisatrices belges dénoncent une sous-représentation et réclament la parité

Pour fêter les 50 ans d’aide à la création cinématographique, voici la photo qui a été publiée sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur cette photo, sont présentes seulement six femmes réalisatrices. Des réalisatrices ont alors décidé de réagir et de s’unir.

« On a un peu halluciné en voyant ça. C’est une faillite de la représentation des femmes réalisatrices. On ne se sent pas représentée par rapport à la force vive qu’on représente vraiment. Le cinéma se transforme. On a une place à occuper », répond la réalisatrice Bénédicte Liénard.

Elles ont tenu à répondre à cette photo, avec cette autre photo. A ce jour, 125 réalisatrices ont rejoint le mouvement et ont signé une pétition pour réclamer davantage de parité. « Cette photo, c’est le début d’un mouvement spontané de représentation. Nous allons être très vigilantes à l’avenir. Il faut que cela ne soit plus un état de fait. C’est devenu notre combat », conclut Bénédicte Liénard.