Les présidents de parlements se penchent mardi sur les règles salariales et de cumul

Les différents parlement du pays se pencheront mardi 20 juin, lors de la Conférence des présidents des assemblées parlementaires, sur les règles salariales et de cumul pour les députés. La réunion a été demandé par Charles Picqué, président du parlement bruxellois.

Augmenter la transparence et rétablir la crédibilité de la politique après quelques scandales, c’est l’ambition du groupe de travail « renouveau politique » actif depuis quelques mois à la Chambre. Il se penche notamment sur la question de savoir quels mandats les députés peuvent cumuler et de quel montant le salaire du président de la Chambre peut/doit être. Un groupe de travail fait le même genre d’exercice au parlement bruxellois.

Le président de ce Parlement, Charles Picqué, ne veut pas attendre les conclusions du groupe de travail fédéral et a demandé un état des lieux intermédiaire, ressort-il d’une lettre que Belga a pu consulter. Charles Picqué a donc demandé à la présidente du Sénat, Christine Defraigne, de réunir les présidents de tous les parlements de Belgique. Cela se fera le mardi 20 juin. Chaque président est prié de préparer le point de vue de son assemblée sur une série de questions, telles que l’établissement d’un cadastre des mandats et des rémunérations et le cumul d’un mandat de député avec un mandat exécutif local. (Belga, photo Belga/Laurie Dieffembacq)